Agentes do ICE detêm americano com deficiência a caminho da escola e deixam jovem com pulso fraturado

A abordagem de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) contra um jovem americano com deficiência provocou indignação na Califórnia. Erik Zepeda, de 20 anos, foi detido enquanto caminhava para a escola, na cidade de Santa Maria, e acabou com um pulso fraturado que precisou de cirurgia.

O episódio aconteceu em 21 de outubro. Segundo uma testemunha que acompanhava as operações migratórias na região, agentes mascarados abordaram Zepeda por trás, o derrubaram no chão e o algemaram. Depois, colocaram o jovem em um veículo oficial e o liberaram algum tempo depois.

Com um olho machucado e fortes dores no pulso, ele ainda caminhou cerca de 800 metros até a escola, onde funcionários acionaram uma ambulância.

Zepeda tem deficiências que afetam seus reflexos físicos e sua capacidade de comunicação verbal. Em relato ao jornal The Guardian, afirmou que estava seguindo seu caminho habitual quando foi atacado. “Achei que eles iam me matar”, declarou.

O ICE apresentou outra versão. A agência afirmou que os agentes realizavam uma operação direcionada e acreditaram que o jovem correspondia à descrição de um imigrante procurado por crimes. Segundo a instituição, ele teria resistido à abordagem e foi liberado após a confirmação de sua identidade. O órgão também negou que ele tivesse sofrido fraturas. Advogados do jovem, porém, afirmam que registros hospitalares confirmam a cirurgia no pulso.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais e motivou pedidos de apuração por parlamentares democratas da Califórnia. O episódio também ocorre em meio ao aumento das operações migratórias no estado: uma rede comunitária registrou mais de 280 prisões em outubro, contra uma média de aproximadamente 150 por mês nos nove meses anteriores.

Após a abordagem, centenas de estudantes de escolas da região participaram de manifestações contra as ações do ICE.

Fonte: The Guardian