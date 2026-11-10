Relatos de atividade do ICE perto de escolas geram preocupação entre famílias em Massachusetts

Relatos da presença de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nas proximidades de escolas em Chelsea, Massachusetts, levaram o distrito escolar a emitir um comunicado de alerta às famílias e reforçar medidas de segurança.

A superintendente das escolas públicas de Chelsea, Almi Abeyta, afirmou à NBC10 Boston que funcionários tiveram conhecimento direto da presença de agentes perto de algumas unidades na quarta-feira. Após o aviso às famílias, algumas crianças faltaram às aulas na quinta-feira.

Segundo Abeyta, a principal preocupação é o medo entre os pais e a possibilidade de que deixem de enviar os filhos à escola. Por isso, o distrito reforçou a presença de funcionários durante a saída dos estudantes para transmitir segurança à comunidade.

A preocupação também atinge cidades vizinhas, como Revere. Pais relatam dificuldade para tranquilizar os filhos diante do temor de uma possível separação familiar.

A organização La Colaborativa, que atua junto à comunidade imigrante, também informou ter recebido mais relatos de atividades de fiscalização migratória em Chelsea e arredores. A entidade chegou a acompanhar estudantes na saída de uma escola de ensino médio.

Em um dos episódios registrados pela organização, agentes questionaram um homem que afirmou ter residência legal nos Estados Unidos e acreditar que foi abordado por causa de sua origem racial. Ele foi liberado posteriormente.

Procurado pela NBC10 Boston, o ICE afirmou que não divulga detalhes de suas operações e negou direcionar ações a escolas. A agência classificou como falsa a narrativa de que seus agentes estejam tendo como alvo instituições de ensino.

Fonte: NBC