Trump não deve reduzir operações do ICE após eleições, dizem autoridades

O governo de Donald Trump não deve diminuir as operações de combate à imigração ilegal, apesar das derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato. A avaliação foi feita por autoridades americanas ouvidas pela CBS News, que apontaram a promoção de Stephen Miller ao cargo de chefe de gabinete da Casa Branca como um indicativo de que a política migratória continuará.

Segundo fontes ligadas ao governo, o Departamento de Segurança Interna (DHS) e o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) não receberam orientações para reduzir as ações de fiscalização após as eleições.

Nas últimas semanas, agentes do ICE receberam a meta de realizar cerca de 19 mil prisões por semana, o equivalente a aproximadamente 2.700 por dia. O número representa um aumento em relação à meta anterior, de 2 mil detenções diárias.

A decisão ocorre em meio à reação negativa de parte do eleitorado às políticas migratórias. Uma pesquisa de boca de urna apontou que 58% dos eleitores americanos consideram que a campanha de deportações do governo foi longe demais.

A partir de janeiro, os democratas terão o controle das duas Casas do Congresso e poderão ampliar as investigações sobre as operações do ICE, convocar audiências e tentar limitar os recursos destinados à fiscalização migratória.

Mesmo assim, especialistas avaliam que a política deve continuar. O ICE recebeu US$ 75 bilhões em financiamento até 2029, por meio de um pacote legislativo aprovado durante o governo Trump.

Em comunicado, o DHS afirmou que não pretende recuar. A pasta declarou que continuará aplicando as leis de imigração e removendo imigrantes em situação irregular condenados por crimes.

Fonte: CBS