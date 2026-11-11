Investigação revela que ao menos 19 agentes do ICE tinham histórico de má conduta antes da contratação

Pelo menos 19 agentes de imigração contratados pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) apresentavam registros anteriores de má conduta, acusações criminais ou problemas profissionais. A informação foi revelada por uma investigação do jornal The Washington Post, baseada em dados vazados do Departamento de Segurança Interna (DHS).

O levantamento analisou cerca de 300 contratações realizadas após o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025. Entre os casos identificados, cinco envolviam episódios de uso excessivo da força e outros cinco resultaram em acordos judiciais. Pelo menos seis agentes haviam sido demitidos, perdido certificações profissionais ou deixado antigos empregos sob ameaça de demissão.

Um dos casos envolve um ex-policial de Detroit que matou a tiros um adolescente de 19 anos durante uma perseguição, em 2021. A família da vítima recebeu US$ 2,5 milhões em um acordo judicial. O agente foi posteriormente contratado pelo ICE.

Outro exemplo é o de um ex-policial de Nova York que se declarou culpado por participar do furto de garrafas de champanhe avaliadas em quase US$ 2,9 mil durante um festival de música. Ele também acabou contratado pela agência federal.

Contratações aceleradas levantam questionamentos

Segundo a reportagem, o governo Trump acelerou a contratação de milhares de agentes para ampliar as operações de deportação, oferecendo bônus de até US$ 50 mil. Especialistas ouvidos pelo jornal afirmam que o processo pode ter flexibilizado etapas importantes de verificação de antecedentes.

O DHS defendeu suas práticas e afirmou que realiza as verificações exigidas. A pasta também explicou que alguns candidatos recebem autorização temporária para trabalhar enquanto a análise completa de seus antecedentes está em andamento.

A investigação teve como base informações de aproximadamente 1,5 mil funcionários do ICE expostas em um ataque hacker ao banco de dados do DHS, no fim de outubro. O departamento não confirmou quantos dos agentes mencionados continuam empregados.

Fonte: The Washington Post