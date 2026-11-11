ICE acusa condado da Califórnia de proteger criminosos após restrição ao uso de propriedades públicas

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) acusou autoridades de Monterey County, na Califórnia, de proteger criminosos após o governo local exigir que a agência interrompa o uso de propriedades públicas para operações migratórias.

Na quinta-feira (5), a advogada do condado, Susan Blitch, enviou uma notificação formal ao escritório regional do ICE, denunciando o uso irregular de estacionamentos e áreas próximas a instalações públicas. Segundo ela, veículos da agência foram vistos em locais como o centro médico Natividad, a cadeia do condado, um complexo esportivo e um centro de detenção juvenil.

A representante também afirmou que agentes estacionaram em áreas proibidas, bloquearam entradas e saídas de instalações e prejudicaram o acesso de pessoas que procuravam atendimento médico.

Em resposta, o ICE declarou que realizava uma operação direcionada contra imigrantes em situação irregular com antecedentes relacionados a dirigir sob influência de álcool ou drogas e uso de documentos falsos. A agência afirmou que dois dos indivíduos procurados teriam sido liberados anteriormente da custódia.

Em comunicado, o ICE acusou cidades e estados considerados santuários para imigrantes de proteger criminosos e criticou a falta de cooperação das autoridades locais.

Em setembro, o Conselho de Supervisores de Monterey County aprovou por unanimidade uma medida que proíbe o uso de propriedades do condado em operações civis de fiscalização migratória. O órgão também estabeleceu uma moratória temporária de 45 dias para impedir a construção ou ampliação de centros de detenção do ICE em áreas não incorporadas do condado.

Fonte: Local News Matters