Deportações e prisões do ICE batem recorde nos EUA em meio à pressão sobre política migratória de Trump

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) deportou 483.200 pessoas no ano fiscal de 2026, encerrado em 30 de setembro. O número é o maior já registrado na história da agência, segundo dados do Departamento de Segurança Interna (DHS) obtidos pela CBS News.

No mesmo período, o ICE realizou mais de 491 mil prisões relacionadas à imigração, incluindo quase 475 mil detenções administrativas — aquelas motivadas por violações civis da legislação migratória, e não necessariamente por acusações criminais. Os dois indicadores também atingiram níveis recordes.

O total de deportações supera em cerca de 18% o registrado em 2012, durante o governo Barack Obama, e é quase 78% maior que o número de 2024, último ano fiscal completo da administração Joe Biden.

Apesar dos resultados, os números surgem em um momento de crescente questionamento sobre a política migratória de Donald Trump. Pesquisa nacional de boca de urna da CBS News nas eleições de meio de mandato de 2026 mostrou que 58% dos eleitores consideram que as medidas de fiscalização foram longe demais. Outros 22% avaliaram que as ações foram adequadas, enquanto 20% disseram que o governo deveria ter ido além.

Em entrevista ao programa “60 Minutes”, Trump reconheceu que a política pode ter sido excessivamente rígida, especialmente em casos envolvendo imigrantes que vivem há anos no país, trabalham e pagam impostos. O presidente também demonstrou interesse em negociar uma legislação migratória com os democratas.

Maioria dos deportados não tinha condenação criminal

O governo Trump defende as operações como uma estratégia de segurança pública, destacando a prisão e a deportação de pessoas acusadas ou condenadas por crimes graves.

No entanto, análises independentes apontam que esse grupo representa apenas uma parcela dos deportados. Segundo o Migration Policy Institute, cerca de 20% das aproximadamente 980 mil deportações realizadas conjuntamente pelo ICE e pela Patrulha de Fronteira entre janeiro de 2025 e julho de 2026 envolveram pessoas com condenação criminal.

Entre os imigrantes deportados que viviam nos Estados Unidos havia pelo menos dois anos, 71% não tinham condenação criminal.

Governo não deve reduzir ritmo das operações

Mesmo após as críticas eleitorais, autoridades ouvidas pela CBS News não esperam uma desaceleração da política migratória. Nas últimas semanas, agentes do ICE receberam a orientação de buscar aproximadamente 19 mil prisões por semana.

A expectativa é de que Stephen Miller, um dos principais responsáveis pelas políticas migratórias mais rígidas de Trump, tenha influência ainda maior sobre a estratégia ao assumir o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca.

O governo também conta com um orçamento ampliado para as operações. Uma lei de gastos sancionada em julho de 2025 destinou cerca de US$ 170 bilhões à fiscalização migratória e à segurança de fronteira, incluindo US$ 75 bilhões adicionais para o ICE.

Com os democratas prestes a assumir o controle das duas casas do Congresso em janeiro, a fiscalização das operações e dos gastos da agência deve ganhar espaço no debate político. Ainda assim, os recursos já aprovados e o poder de veto presidencial podem limitar mudanças na política migratória.

Fonte: CBS