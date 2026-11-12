Aumento de prisões do ICE na Califórnia leva xerife a reforçar limites de cooperação com agentes federais

O aumento das operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em Alameda County, na Califórnia, levou a xerife Yesenia Sanchez a se manifestar publicamente no último fim de semana.

Em comunicado divulgado no sábado, Sanchez afirmou que reconhece o medo e a preocupação provocados pelas detenções e reforçou que seu departamento não coopera com ações federais de fiscalização civil de imigração nem cumpre mandados administrativos de imigração.

A xerife também destacou que os moradores devem se sentir seguros ao procurar a polícia local para pedir ajuda, independentemente de sua situação migratória.

Segundo Sanchez, seus agentes observaram atividades do ICE nas proximidades da prisão Santa Rita, em Dublin. O departamento está avaliando medidas legais para lidar com operações federais em espaços públicos ao redor da unidade.

O grupo de defesa dos direitos dos imigrantes Alameda County Immigration Legal Education Partnership informou ter registrado pelo menos dez prisões desde a semana passada, em cidades como Berkeley, Dublin, Livermore e Oakland. Também houve relatos de agentes do ICE em dois hotéis de Livermore.

A organização contabilizou ainda outras oito detenções no condado entre 16 e 29 de outubro. O ICE não havia respondido aos pedidos de comentários sobre as operações.

Fonte: Local News Matters