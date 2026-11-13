Irmã de agente do ICE afirma que ele fazia declarações contra imigrantes

O agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), David Brouillette, acusado de matar a tiros o colombiano Johan Sebastián Duran Guerrero, em julho, já teria feito declarações contra imigrantes anos antes do episódio. A informação foi revelada por e-mails compartilhados por sua irmã, Elizabeth Emen, com a ABC News.

As mensagens, trocadas em janeiro de 2021, mostram Brouillette fazendo comentários sobre o ex-companheiro da irmã, um cidadão colombiano que vivia legalmente nos Estados Unidos e cursava doutorado. Em uma das mensagens, ele afirmou que o homem poderia “voltar para seu país” e criticou sua condição de não cidadão americano.

Segundo Emen, as declarações foram racistas e xenofóbicas e acabaram rompendo o relacionamento entre os irmãos. Ela afirmou que só descobriu que Brouillette trabalhava no ICE quando reconheceu sua foto em uma reportagem sobre o tiroteio.

O caso ocorreu em 13 de julho, durante uma operação migratória em Biddeford, no Maine. Na ocasião, o ICE informou que agentes tentaram abordar um veículo e que um policial disparou sua arma após o motorista tentar fugir, alegando preocupação com a segurança pública. O senador Angus King afirmou, posteriormente, que Duran Guerrero não era o alvo da operação.

A irmã do agente questionou os critérios de contratação e avaliação psicológica e comportamental utilizados pelo ICE. Para ela, uma investigação mais rigorosa poderia ter identificado sinais de alerta antes de o irmão receber autorização para atuar armado.

O gabinete da Procuradoria-Geral do Maine investiga o caso. Brouillette não foi formalmente acusado de nenhum crime.

Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna (DHS) defendeu os procedimentos de seleção e treinamento dos agentes do ICE. Já o advogado da família de Duran Guerrero afirmou que a morte foi resultado de falhas na avaliação dos profissionais contratados pela agência.

Emen disse que decidiu tornar públicas as mensagens para apoiar a família da vítima e contribuir com as investigações.

Fonte: ABC