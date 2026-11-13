Restrições de visto dos EUA tiram candidatas africanas do Miss Universo

As restrições migratórias impostas pelo governo de Donald Trump estão afetando a participação de candidatas africanas na 75ª edição do Miss Universo, realizada neste mês em Porto Rico, território americano.

As representantes da Zâmbia, Mubanga Pamela Hatyoka, e da República do Congo, Georgina Kambongo, foram obrigadas a desistir do concurso após não conseguirem vistos para viajar aos Estados Unidos.

Já as candidatas do Sudão do Sul, Adut Deng, e do Zimbábue, Roseanna Hall, ainda aguardam a documentação necessária para participar do evento.

As dificuldades estão relacionadas às restrições de viagem estabelecidas pelo governo Trump, que afetam dezenas de países. Entre as medidas estão limitações ampliadas para Zâmbia e Zimbábue e a suspensão total de entrada de cidadãos da República do Congo e do Sudão do Sul.

A edição deste ano deve reunir até 120 participantes. As candidatas começaram a chegar a Porto Rico no domingo para os ensaios e atividades preliminares.

A competição de trajes típicos está marcada para 21 de novembro, seguida pelas etapas de traje de banho e vestido de gala no dia 22. A vencedora será coroada em 24 de novembro.

Fonte: ABC