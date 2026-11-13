Suprema Corte dos EUA libera retomada de obras na fronteira com o México, no Texas

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou, por 8 votos a 1, a retomada das obras de infraestrutura na fronteira com o México, na região de Big Bend, no Texas. A decisão, anunciada na segunda-feira (9), suspende o bloqueio judicial que havia interrompido os trabalhos em outubro.

O projeto do governo Donald Trump prevê a instalação de muros físicos, estradas de acesso, barreiras para veículos e equipamentos de vigilância. Os planos também incluem áreas do Parque Nacional de Big Bend, embora, após protestos da população, a proposta para o parque tenha sido alterada para excluir a construção de um muro tradicional.

A iniciativa enfrenta críticas de moradores, ambientalistas e representantes dos dois partidos. Proprietários de terras temem perder parte de suas propriedades e o acesso ao Rio Grande, enquanto comerciantes alertam para possíveis prejuízos ao turismo, uma das principais atividades econômicas da região.

Organizações ambientais também afirmam que as obras podem destruir habitats naturais e alterar permanentemente a paisagem do deserto e dos cânions.

Ao justificar a decisão, a Suprema Corte considerou que o governo tem grandes chances de vencer a disputa sobre a legalidade da suspensão das obras. O tribunal também reconheceu a ampla autoridade do Departamento de Segurança Interna para dispensar determinadas exigências ambientais em nome da segurança da fronteira.

O governo argumenta que a região apresenta riscos de entrada ilegal de imigrantes. No entanto, dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) indicam que apenas cerca de 1% dos encontros com migrantes na fronteira sul ocorrem no setor de Big Bend.

Fonte: ABC

