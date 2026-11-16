Lizbeth Vargas Andrade, de 23 anos, foi derrubada e algemada durante uma operação migratória em Modesto. Ela ficou horas sob custódia e foi liberada sem acusações criminais ou migratórias.

Uma cidadã americana de 23 anos, grávida de aproximadamente 12 semanas, foi atingida por spray de pimenta, derrubada no chão e detida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação em Modesto, na Califórnia, no domingo (15).

Identificada como Lizbeth Vargas Andrade, a mulher acompanhava e gravava uma ação dos agentes nas proximidades da cadeia do condado de Stanislaus quando foi abordada. Segundo informações divulgadas por seu advogado e imagens do episódio, os agentes tentavam deter outra pessoa que havia acabado de deixar a unidade prisional.

O vídeo da ocorrência mostra Lizbeth se aproximando de um agente enquanto registrava a operação com o celular. Em seguida, um dos oficiais segura seu braço, enquanto outro utiliza spray de pimenta. Dois agentes a imobilizam e a colocam de bruços no chão, antes de algemá-la.

Durante a abordagem, o marido de Lizbeth, Adolfo Talavera, alerta repetidamente os agentes de que ela está grávida. Segundo o relato da família, ele e outra mulher que estava no local também foram atingidos pelo spray de pimenta.

Atendimento médico e liberação

Após a detenção, Lizbeth foi levada para uma unidade do ICE em Stockton, na Califórnia, onde permaneceu sob custódia federal por algumas horas.

De acordo com seu advogado, Patrick Kolasinski, a família precisou chamar uma ambulância para que ela recebesse atendimento médico. Lizbeth, que também tem diabetes, foi encaminhada a um hospital para avaliação.

A jovem relatou que atingiu a região abdominal durante a queda e que agentes permaneceram ao seu lado durante o atendimento médico. Ela também afirmou que teve o acesso a um advogado negado enquanto estava sob custódia.

Lizbeth foi liberada na noite de domingo, sem receber acusações criminais ou migratórias. Após a avaliação médica, informou que nem ela nem o bebê sofreram danos aparentes.

O que aconteceu durante a operação?

Segundo o advogado, Lizbeth participava de uma rede comunitária que monitora atividades de fiscalização migratória no Vale Central da Califórnia.

A jovem afirmou que começou a transmitir a operação pelas redes sociais quando percebeu a presença dos agentes nas proximidades da cadeia.

Ela também negou ter agredido um dos oficiais, após ser acusada de atingir um agente durante a abordagem. Segundo sua versão, os dois apenas esbarraram antes de ela ser derrubada.

O Departamento de Segurança Interna e o ICE ainda não haviam apresentado uma explicação pública detalhada sobre a detenção e o uso da força até a publicação das reportagens.

O escritório do xerife do condado de Stanislaus confirmou ter conhecimento do episódio, mas informou que seus agentes não participaram da detenção e encaminhou os questionamentos às autoridades federais.

Direitos de cidadãos americanos durante operações do ICE

O caso reacende o debate sobre a atuação dos agentes migratórios e os direitos de pessoas que acompanham ou registram operações policiais.

Cidadãos americanos também podem ser abordados ou detidos durante ações de fiscalização, mas continuam protegidos pelas garantias constitucionais, incluindo o direito de não sofrer detenções arbitrárias.

Em geral, pessoas têm o direito de filmar agentes públicos em locais públicos, desde que não interfiram ilegalmente nas atividades policiais.

A ocorrência também levanta questionamentos sobre o uso de força contra uma mulher grávida e as circunstâncias que levaram à sua detenção.

O advogado de Lizbeth questionou a conduta dos agentes e as circunstâncias da abordagem. O caso poderá ter novos desdobramentos à medida que as imagens e os relatos sejam analisados.

A ocorrência chama a atenção para o fato de que operações migratórias podem atingir também cidadãos americanos que acompanham ações do ICE ou estão próximos aos locais de fiscalização.