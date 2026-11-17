A política de endurecimento migratório do presidente Donald Trump levou as detenções de imigrantes na fronteira sudoeste dos Estados Unidos ao menor patamar já registrado para o mês de outubro. Segundo dados do Departamento de Segurança Interna (DHS), a Patrulha de Fronteira contabilizou 8.288 detenções em outubro, uma redução de 95% em relação à média mensal do governo de Joe Biden.

O número também representa uma queda de 97% em comparação com o pico registrado em dezembro de 2023. Em todo o território americano, foram contabilizados 27.890 encontros com autoridades migratórias no período, o menor resultado para um mês de outubro desde o início dos registros.

O DHS afirma ainda que os Estados Unidos completaram 18 meses consecutivos sem liberar imigrantes após detenções na fronteira. Segundo o governo, o resultado é consequência do reforço da fiscalização, das deportações e do controle migratório.

Além da redução nas detenções, as autoridades registraram aumento nas apreensões de drogas. O volume total de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanil e maconha apreendido em outubro cresceu 44% em relação a setembro. As apreensões de metanfetamina aumentaram 59%, enquanto as de cocaína subiram 60%.

Apesar dos números, autoridades alertam que a queda nas travessias não elimina os riscos relacionados ao tráfico de drogas e à atuação de contrabandistas na fronteira.

Fonte: FOX