O governo de Donald Trump propôs novas regras para dificultar a contratação de trabalhadores estrangeiros por empresas americanas que buscam conceder residência permanente nos Estados Unidos. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (16) pelo Departamento do Trabalho e pode impactar profissionais brasileiros selecionados para trabalhar no país.

A medida altera o programa de Certificação Permanente de Trabalho (PERM), utilizado por empresas para patrocinar o green card de funcionários estrangeiros. Atualmente, os empregadores precisam comprovar que não existem americanos qualificados e disponíveis para ocupar as vagas e que a contratação de estrangeiros não prejudicará salários e condições de trabalho locais.

Com as mudanças, as empresas teriam que apresentar provas mais rigorosas de que a contratação não afetará os trabalhadores americanos. As novas exigências também alcançariam profissões anteriormente dispensadas de algumas regras por causa da escassez de mão de obra, como enfermagem e determinadas áreas científicas.

A proposta ainda prevê impedir que empresas solicitem a certificação PERM para estrangeiros caso tenham demitido trabalhadores americanos em funções semelhantes nos dois anos anteriores.

Outro ponto é a exigência de modernização dos processos de recrutamento, com maior utilização de ferramentas digitais para ampliar a divulgação das vagas entre profissionais americanos.

O texto será publicado no Registro Federal nesta terça-feira (17) e ficará aberto a comentários públicos por 60 dias. Portanto, as mudanças ainda não estão em vigor.

Fonte: G1