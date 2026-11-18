Um menino haitiano de 8 anos que havia sido detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em San Diego, na Califórnia, foi libertado. A informação foi confirmada pela organização de defesa dos imigrantes Haitian Bridge Alliance e pelo distrito escolar onde a criança estuda.

Segundo o Distrito Escolar Unificado de San Diego, o menino retornou à escola nesta quarta-feira (18) e recebeu acompanhamento da direção e de orientadores antes de voltar às aulas.

A criança foi colocada sob custódia federal no dia 5 de novembro, após comparecer a um atendimento do ICE acompanhada por um homem que afirmou ser seu tio. O Departamento de Segurança Interna (DHS) alegou que ele não conseguiu comprovar a guarda legal do menino, que foi encaminhado ao Escritório de Reassentamento de Refugiados.

De acordo com a Haitian Bridge Alliance, o garoto cursa o terceiro ano do ensino fundamental e vivia com familiares desde que seu pai foi deportado, em 2025.

A organização comemorou a libertação, mas criticou a detenção da criança. O caso também ocorre em meio ao fim das proteções do Status de Proteção Temporária (TPS) para aproximadamente 350 mil haitianos que viviam nos Estados Unidos.