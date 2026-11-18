A governadora de Nova York, Kathy Hochul, está cobrando explicações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) sobre a construção de um novo centro de detenção para mulheres na cidade de Batavia, no interior do estado.

A estrutura, feita com tendas, terá capacidade para receber até 100 detentas e será uma extensão do Buffalo Service Processing Center, atualmente o maior centro de detenção migratória de Nova York, destinado exclusivamente a homens.

Em cartas divulgadas na quarta-feira, 18 de novembro, os departamentos estaduais de Conservação Ambiental e Saúde questionaram a falta de consultas ambientais e de notificações públicas antes do início das obras. Os órgãos também solicitaram informações sobre as condições do local, atendimento médico, alimentação e construção da unidade.

O centro está sendo construído pela empresa Akima Infrastructure Protection e tem custo estimado de US$ 8,7 milhões, segundo documentos divulgados anteriormente por parlamentares estaduais.

Em resposta à ABC News, o Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmou que o ICE está ampliando sua capacidade de detenção para realizar operações migratórias em todo o país. A pasta também justificou a expansão como parte das ações contra imigrantes acusados de crimes.

A iniciativa gera preocupação entre parlamentares e organizações de defesa dos imigrantes. Outras unidades semelhantes, como o centro conhecido como “Alligator Alcatraz”, na Flórida, e o Camp East Montana, no Texas, foram alvo de denúncias sobre condições sanitárias, falta de assistência médica e acesso inadequado a água e alimentação.

No caso da unidade da Flórida, um relatório de fiscalização apontou riscos à saúde e à segurança dos detentos, contribuindo para a pressão pelo fechamento do centro.

Fontes: ABC