Portadores de green card estão enfrentando um nível maior de fiscalização migratória nos Estados Unidos. Uma investigação publicada pelo jornal The Washington Post em 17 de novembro revelou que autoridades de imigração têm detido residentes permanentes ao retornarem de viagens internacionais por causa de registros criminais antigos, alguns com décadas de existência.

Um dos casos é o de San Juanita Guerra, que durante 30 anos atravessou a fronteira entre o Texas e o México para buscar medicamentos. Em março de 2026, ao esquecer o green card em casa, foi submetida à identificação por impressões digitais e teve um registro de 1994, relacionado a uma arma encontrada em sua bolsa, identificado no sistema. Ela ficou detida por 22 dias até conseguir liberdade mediante fiança. Sua família precisou pedir US$ 15 mil emprestados para pagar o valor.

Outro caso envolve Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 anos, residente permanente que foi detido em junho, ao retornar do México. As autoridades alegaram que ele não havia informado uma ocorrência de furto de 2004 durante o processo de obtenção do green card. Sua filha, porém, afirma que o registro foi informado às autoridades na época. Após quase quatro meses sob custódia, ele morreu em outubro, dentro de um centro de detenção no Texas. O médico-legista determinou que a causa da morte foi natural.

Segundo a investigação, advogados de imigração relatam um aumento expressivo nesse tipo de caso. Um profissional do Texas afirmou ter acompanhado pelo menos 100 situações envolvendo portadores de green card detidos em apenas 18 meses.

Decisão da Suprema Corte ampliou margem de atuação

Advogados apontam que o aumento das detenções está relacionado ao maior acesso das autoridades a bancos de dados estaduais e ferramentas de monitoramento, além de uma decisão da Suprema Corte americana.

Em junho de 2026, no caso Blanche v. Lau, a Corte decidiu que agentes de fronteira não precisam apresentar provas claras e convincentes de determinados crimes antes de tratar um residente permanente que retorna ao país como alguém que solicita admissão nos Estados Unidos.

A decisão ampliou a margem de atuação das autoridades na fiscalização de residentes permanentes com determinados antecedentes criminais.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) não informou quantos portadores de green card estão atualmente detidos por esse motivo nem confirmou a existência de uma diretriz nacional específica para essas revisões.

O que muda para quem tem green card?

Os Estados Unidos têm aproximadamente 13 milhões de residentes permanentes. Embora o green card continue garantindo o direito de residência legal, ele não elimina a possibilidade de questionamentos na entrada do país.

Advogados alertam que pessoas com registros criminais antigos ou questões migratórias pendentes podem enfrentar maior fiscalização ao retornar de viagens internacionais, inclusive com risco de detenção e processos de deportação.

A orientação de especialistas é buscar aconselhamento jurídico antes de viajar ao exterior quando houver antecedentes criminais ou dúvidas sobre o histórico migratório.