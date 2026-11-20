Auditores federais dos Estados Unidos levantaram preocupações sobre a forma como o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) está utilizando bilhões de dólares destinados à expansão da detenção de imigrantes. Um relatório divulgado na quinta-feira (19) aponta falta de avaliação da relação entre custos e benefícios das novas iniciativas, além de falhas no planejamento financeiro.

A análise do Government Accountability Office (GAO), órgão independente de fiscalização do Congresso, examinou a gestão de US$ 45 bilhões destinados à detenção migratória por meio da lei One Big Beautiful Bill Act.

Segundo o documento, o ICE comprou 11 galpões industriais por aproximadamente US$ 1,07 bilhão para transformá-los em centros de detenção. Posteriormente, a agência reduziu o projeto e decidiu colocar sete imóveis à venda.

Os auditores identificaram que, em nove dessas aquisições, o ICE pagou pelo menos 50% acima do valor tributável estimado por governos estaduais ou locais. Em um dos casos, um imóvel na Geórgia foi comprado por US$ 128,6 milhões, embora tivesse sido adquirido anteriormente, em 2023, por cerca de US$ 29,4 milhões.

O relatório também aponta gastos de aproximadamente US$ 2,2 bilhões na compra de quatro centros de detenção já existentes, em julho e agosto de 2026.

Outro ponto de preocupação envolve o Camp East Montana, instalado na base militar de Fort Bliss, no Texas. O ICE destinou mais de US$ 1 bilhão à unidade, equivalente a 36% dos compromissos financeiros com centros de detenção nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2026.

Em Guantánamo, em Cuba, o ICE e o Departamento de Defesa comprometeram cerca de US$ 111 milhões com duas instalações, apesar de a média diária ser inferior a 30 detentos. O relatório também questiona a presença de imigrantes sem condenações criminais ou acusações pendentes no local.

O GAO recomendou que o ICE atualize seu planejamento financeiro e desenvolva estimativas completas de custos antes de realizar novos investimentos. O Departamento de Segurança Interna (DHS) concordou com as recomendações.