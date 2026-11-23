Um pai e sua filha foram detidos por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) no sábado (21), enquanto embarcavam em um voo no aeroporto de Seattle, em Washington. Os dois viajavam para a Califórnia para participar do batizado de um familiar.

Imagens gravadas por passageiros mostram a abordagem de agentes que vestiam jaquetas sem identificação. Em um dos vídeos, um deles aparece tentando imobilizar uma pessoa no chão. A operação provocou atraso no voo com destino a Los Angeles.

Os detidos foram identificados como Ricardo Larrondo Mendoza e Sofia Hernandez Mejia, ambos mexicanos. Segundo a advogada da família, Olia Catala, os dois vivem nos Estados Unidos desde 2015, solicitaram asilo e não possuem antecedentes criminais.

Versões diferentes sobre a abordagem

Em comunicado, o ICE afirmou que Ricardo foi detido por permanecer no país após o vencimento do visto. A agência também alegou que Sofia jogou café quente nos agentes durante a operação e poderá responder por agressão a um funcionário federal.

A advogada contesta essa versão e afirma que Sofia apenas segurava um copo de café quando foi abordada. Segundo ela, a mulher é casada com um cidadão americano e já havia apresentado documentos para regularizar sua situação migratória.

Pai e filha foram encaminhados a um centro de detenção do ICE em Tacoma, no estado de Washington.

Companhia aérea cobra esclarecimentos

A Alaska Airlines informou que não recebeu aviso prévio sobre a operação e que está verificando, junto à Autoridade Portuária de Seattle, se os protocolos foram cumpridos.

O governador de Washington, Bob Ferguson, também criticou a abordagem e classificou as imagens como assustadoras. Ele questionou as táticas utilizadas pelos agentes de imigração e defendeu o fim do ICE.

Fonte: G1