Mesmo após a entrada em vigor de uma lei que restringe a atuação de agentes de imigração em tribunais de Massachusetts, o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) continua realizando prisões dentro dessas instalações. Segundo dados do sistema judiciário estadual, mais de três dezenas de detenções foram registradas desde 3 de novembro, quando a nova regra começou a valer.

A legislação, conhecida como PROTECT Act, foi sancionada pela governadora Maura Healey em 5 de agosto de 2026. Entre outras medidas, a lei proíbe a maioria das prisões civis relacionadas à imigração em tribunais estaduais sem a apresentação de um mandado judicial ou ordem do tribunal que autorize a detenção.

Apesar da restrição, organizações de defesa dos imigrantes e advogados afirmam que agentes federais continuam realizando operações nesses locais, muitas vezes sem apresentar a documentação exigida pela nova legislação.

Um dos casos relatados pela emissora pública WBUR aconteceu no Tribunal Distrital de Framingham, em 17 de novembro. Rhyan Oliveira, de 24 anos, foi detido por agentes do ICE após uma audiência. Ele respondia a três acusações criminais relacionadas a um suposto episódio de violência doméstica. Seu advogado de defesa contestou as alegações, afirmou que não havia antecedentes criminais e disse que a polícia não encontrou provas durante uma busca na residência.

Outro episódio ocorreu em Marlborough, onde agentes federais prenderam uma mulher brasileira que respondia a uma acusação de furto em uma loja.

O aumento das detenções preocupa organizações de apoio aos imigrantes, que alertam para o risco de pessoas deixarem de comparecer a audiências judiciais por medo de serem detidas pelo ICE. A preocupação também envolve vítimas de violência, testemunhas e famílias que precisam recorrer à Justiça.

O governo federal, por sua vez, defende a atuação dos agentes. Em manifestação à imprensa, um porta-voz do ICE afirmou que a Constituição dos Estados Unidos estabelece a supremacia da legislação federal sobre as normas estaduais. A agência também argumenta que realizar prisões em tribunais é uma medida mais segura, já que as pessoas passam por procedimentos de segurança antes de entrar nesses locais.

A lei estadual prevê mecanismos para responsabilizar autoridades que descumprirem suas determinações, incluindo ações civis conduzidas pela Procuradoria-Geral de Massachusetts. O escritório da procuradora Andrea Campbell informou que recebeu reclamações sobre a atuação do ICE e que está avaliando as medidas legais disponíveis.

O caso reacende o debate sobre os limites da atuação federal e estadual em questões migratórias e aumenta a preocupação entre imigrantes que vivem em Massachusetts, especialmente aqueles que precisam comparecer a tribunais para resolver questões judiciais.