O marido de uma mulher detida por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma classificou a abordagem como “injusta”. O caso ganhou repercussão nacional após vídeos da prisão circularem nas redes sociais.

Jose Castillo, cidadão americano, relatou que se sentiu impotente ao ver a esposa, Sofia Hernandez Mejia, e o sogro, Ricardo Larrondo Mendoza, serem levados por agentes federais mascarados.

Segundo Castillo, a família se preparava para viajar para um evento familiar quando foi abordada no corredor de embarque de um voo da Alaska Airlines. Ele nega que a esposa tenha agredido os agentes, como afirma o Departamento de Segurança Interna (DHS), e diz que ela foi empurrada durante a abordagem.

O DHS informou que Sofia e o pai são mexicanos que permaneceram nos Estados Unidos após o vencimento dos vistos. Segundo a agência, os agentes tinham como alvo inicial Larrondo Mendoza e enfrentaram resistência de outros passageiros. Sofia também poderá responder por agressão a um agente federal, sob a acusação de ter jogado café quente nos policiais.

A advogada da família, Olia Catala, afirma que os dois entraram no país como turistas e possuem processos de imigração pendentes. Sofia, casada com um cidadão americano, teria solicitado o green card com base no casamento.

Os dois continuam sob custódia do ICE em Tacoma, Washington. Castillo pede que sejam libertados e afirma que a família estava tentando regularizar sua situação migratória.

A operação também provocou reação da administração do aeroporto e da Alaska Airlines, que disseram não ter recebido aviso prévio sobre a ação. O voo sofreu atraso superior a duas horas e precisou de uma nova equipe de tripulação.

Fonte: CBS