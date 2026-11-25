O Departamento de Justiça dos Estados Unidos determinou que advogados de diferentes divisões da instituição ajudem a defender o governo Trump diante do aumento de processos apresentados por imigrantes em centros de detenção.

Segundo um memorando obtido pela CBS News em 24 de novembro, mais de 97 mil pedidos de habeas corpus foram protocolados desde janeiro de 2025. Desse total, cerca de 10 mil foram registrados apenas desde outubro de 2026.

O habeas corpus é um instrumento jurídico que permite contestar a legalidade de uma detenção. Antes do segundo governo Trump, esse tipo de ação costumava registrar apenas algumas centenas de casos por ano em âmbito federal.

A medida prevê a mobilização de aproximadamente 2 mil advogados de diferentes setores do Departamento de Justiça, incluindo as áreas civil, antitruste e de direitos civis. O objetivo é aliviar a sobrecarga dos escritórios de procuradores federais, que vêm enfrentando dificuldades para atender ao volume de processos.

O aumento das ações está relacionado à expansão das detenções realizadas pelo ICE e às restrições impostas pelo governo às possibilidades de libertação de imigrantes, inclusive mediante pagamento de fiança.

No memorando, o procurador-geral Todd Blanche classificou parte dos pedidos como infundados e afirmou que o volume de processos tem pressionado os recursos do departamento.

Fonte: CBS