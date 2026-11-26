Um juiz federal de Washington, D.C., bloqueou nesta quarta-feira (25) a mais recente tentativa do governo Donald Trump de restringir a cidadania americana por nascimento. A decisão concede uma liminar preliminar contra a ordem executiva assinada pelo presidente em agosto.

O juiz Christopher Cooper, indicado pelo ex-presidente Barack Obama, afirmou que Trump não pode criar novas exceções à garantia constitucional que concede cidadania a praticamente todas as crianças nascidas em território americano.

A medida de Trump previa negar a cidadania a crianças nascidas nos EUA cujos pais trabalhassem para governos ou organizações estrangeiras, além de casos envolvendo barriga de aluguel comercial e filhos de pessoas suspeitas de integrar gangues ou de envolvimento com terrorismo.

A decisão também reconheceu uma ação coletiva apresentada por famílias que alegavam risco de terem a cidadania de seus filhos negada caso a ordem entrasse em vigor.

A Casa Branca criticou a decisão e classificou o magistrado como um juiz ativista. O governo afirmou que a ordem executiva está de acordo com o entendimento da Suprema Corte.

Trump tenta restringir a cidadania por nascimento desde o início de seu segundo mandato, mas suas iniciativas vêm enfrentando obstáculos judiciais. A nova decisão representa mais um revés para a política de imigração do presidente.

Imagens: NBC