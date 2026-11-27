A concessão de asilo nos Estados Unidos atingiu um dos níveis mais baixos das últimas décadas em meio ao endurecimento das políticas migratórias do governo do presidente Donald Trump.

Dados do Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), divulgados em reportagem da rádio pública americana NPR nesta sexta-feira (27), mostram que a taxa nacional de rejeição de pedidos de asilo nos tribunais de imigração chegou a 94% em junho de 2026.

Em 2024, último ano do governo do democrata Joe Biden, o índice era de aproximadamente 50%.

A redução das concessões ocorre em um cenário de ampliação das restrições migratórias e de disputas judiciais envolvendo o acesso à proteção humanitária nos Estados Unidos.

Expectativa de decisão na Suprema Corte

Organizações de defesa dos direitos dos imigrantes esperam que processos analisados pela Suprema Corte possam reverter parte das restrições adotadas pelo atual governo.

Grupos conservadores, por outro lado, defendem o endurecimento das regras como instrumento de controle da imigração.

O resultado das disputas judiciais poderá influenciar o futuro do sistema de asilo americano.



O que isso significa para os brasileiros?

O asilo é uma forma de proteção destinada a pessoas que sofreram perseguição ou possuem temor fundamentado de perseguição em seu país de origem por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social.



A busca por melhores condições econômicas, por si só, não constitui motivo suficiente para a concessão do benefício.

Brasileiros com processos de asilo pendentes devem acompanhar seus casos, comparecer às audiências agendadas e buscar orientação jurídica especializada.

O índice de 94% refere-se às decisões analisadas em junho de 2026 e não significa que todos os pedidos apresentados atualmente serão automaticamente rejeitados.







