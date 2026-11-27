Dignity Act prevê autorização de trabalho e status legal renovável para imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos desde 2020; proposta já conta com o apoio de 56 parlamentares.

Parlamentares republicanos estão intensificando as articulações para que o presidente Donald Trump aprove uma reforma migratória antes de janeiro de 2027, quando os democratas assumirão o controle do Congresso dos Estados Unidos.

A iniciativa ganhou força após Trump sinalizar, durante uma recente entrevista ao programa *60 Minutes*, que estaria disposto a negociar uma reforma no sistema de imigração.

Em entrevista à Fox News Digital, publicada na quarta-feira (25), o deputado republicano Don Bacon, do Nebraska, demonstrou otimismo quanto à possibilidade de aprovação da proposta ainda neste Congresso.

Bacon destacou a escassez de mão de obra nos Estados Unidos e a perda de apoio dos republicanos entre os eleitores hispânicos como razões para avançar com a reforma.

O projeto, conhecido como Dignity Act de 2025 (H.R. 4393), é liderado pela deputada republicana María Elvira Salazar, do sul da Flórida, e pela democrata Veronica Escobar, do Texas.

Apresentada em julho de 2025, a proposta recebeu o apoio de outros 16 parlamentares neste mês de novembro, alcançando um total de 56 congressistas, segundo comunicado divulgado pelo gabinete de Salazar no dia 16.

A deputada considera que a disposição de Trump para negociar com os democratas representa uma oportunidade para avançar com a reforma antes da mudança na composição do Congresso.

Um dos principais pontos da proposta é a criação de um programa que permitiria a determinados imigrantes indocumentados permanecer e trabalhar legalmente nos Estados Unidos.





Entre as condições previstas estão:

- Comprovar presença nos Estados Unidos desde 31 de dezembro de 2020;

- Passar por uma verificação de antecedentes criminais;

- Cumprir as obrigações fiscais;

- Pagar US$ 7 mil em restituição ao longo de sete anos;

- Apresentar-se ao Departamento de Segurança Interna (DHS) a cada dois anos.

Os participantes teriam autorização de trabalho e status migratório legal por sete anos, com possibilidade de renovação mediante o cumprimento dos requisitos.

O programa não oferece um caminho próprio para a obtenção do green card ou da cidadania americana.

A proposta também prevê o fortalecimento da segurança nas fronteiras, mudanças no processamento de pedidos de asilo e modernização do sistema de imigração legal.

A preocupação de alguns parlamentares republicanos é que, com os democratas no controle do Legislativo a partir de janeiro, uma eventual reforma migratória passe a incluir medidas mais amplas de regularização e acesso à cidadania.

Do lado democrata, o senador Ruben Gallego, do Arizona, manifestou disposição para trabalhar com Salazar na busca de medidas que ofereçam maior proteção às famílias de imigrantes.

A Casa Branca não respondeu ao pedido de posicionamento da Fox News sobre a iniciativa.

Caso seja aprovado nos moldes atuais, o programa poderá beneficiar brasileiros indocumentados que atendam aos critérios estabelecidos, especialmente aqueles que vivem nos Estados Unidos há vários anos.

Entretanto, o Dignity Act ainda é um projeto de lei. Não há garantia de aprovação antes do fim do ano, e nenhuma inscrição para o programa está disponível.

Para entrar em vigor, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, além de receber a sanção presidencial.

Até lá, as regras migratórias vigentes permanecem inalteradas.