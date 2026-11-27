No dia 14 de novembro, São Paulo recebeu a 4ª edição do Encontro de Mobilidade Global, evento promovido pela D4U Immigration que reuniu pessoas interessadas em morar, trabalhar, investir ou empreender nos Estados Unidos. Com uma programação diversificada e a participação de especialistas de diferentes áreas, o encontro proporcionou um dia de muito conteúdo e troca de experiências para quem deseja realizar o projeto de viver no exterior.



Consolidando-se a cada edição como o maior evento do Brasil dedicado a quem busca oportunidades nos Estados Unidos, o Encontro de Mobilidade Global foi estruturado para apresentar caminhos possíveis e ampliar o conhecimento dos participantes sobre os diferentes aspectos de uma jornada internacional.

Na plenária principal, o público acompanhou palestras e painéis sobre oportunidades reais nos EUA, construção de carreira no mercado americano, empreendedorismo e investimentos internacionais. Entre os destaques, estiveram as participações de Wagner Pontes, fundador e CEO da D4U, e Tiago Prado, empresário e investidor nos Estados Unidos.



A programação também trouxe discussões sobre os desafios e as possibilidades da imigração, com o painel "Imigração #SemFiltros", que contou com a participação do humorista Rafinha Bastos, do cientista de dados Jerry Strazzeri, e Ana Luiza Sartes, Diretora Comercial e do D4U Club. Outro momento importante foi dedicado à vida nos Estados Unidos, abordando questões práticas para quem está planejando a mudança, com especialistas em planejamento de vida, realocação internacional e contabilidade.

O conteúdo se estendeu a uma sala exclusiva, com apresentações mais aprofundadas sobre temas como posicionamento no LinkedIn para o mercado americano com Suzana Fonseca, Consultora de Carreira da D4U Immigration, etapas dos processos de vistos EB-1 e EB-2 NIW com Tensy Cordeiro, Diretora de Operações da D4U, e serviços de suporte à mudança internacional. A programação ainda contou com um espaço para networking, conversas individuais com especialistas, expositores e um podcast ao vivo com a Gringa News apresentado por Tammy Silva, especialista em empregabilidade.

O encontro também reuniu empresas parceiras que oferecem soluções complementares para quem planeja uma vida nos EUA. Brazil Pays, Mobility Unbound, OAK TAX USA e Samantha Di Khali Comunica participaram como patrocinadoras, apresentando serviços nas áreas de pagamentos internacionais, realocação, contabilidade e comunicação.

Mais do que compartilhar informações, o evento reforçou a importância do planejamento para quem deseja construir uma trajetória internacional. Afinal, cada projeto exige uma análise individual, que considere objetivos, histórico profissional e possibilidades de imigração.







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Com mais de 11 anos de atuação no mercado, a D4U Immigration foi eleita por cinco anos consecutivos como a melhor empresa de planejamento internacional dos EUA e da América Latina para quem sonha em viver no exterior. A empresa já beneficiou mais de 18 mil clientes e possui uma taxa de aprovação superior a 91%, auditada pela RSM, uma das maiores empresas de auditoria do mundo.

