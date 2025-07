Terras raras: Brasil entra no radar dos EUA em meio a tensões comerciais

O Brasil abriga a segunda maior reserva mundial de terras raras — um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a produção de tecnologias modernas, como celulares, carros elétricos e equipamentos militares. Esses minerais, embora não sejam exatamente escassos, estão distribuídos em concentrações muito pequenas, o que torna sua extração economicamente viável apenas em poucos locais do mundo.

Hoje, 70% da produção global vem da China, que não apenas detém os maiores depósitos, como também lidera os processos de refino. O monopólio chinês preocupa os Estados Unidos, especialmente o governo Trump, que trava uma disputa comercial com o Brasil por conta de tarifas. Em meio a esse cenário, Washington demonstrou interesse formal nas reservas brasileiras.

O representante da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, se reuniu recentemente com o Instituto Brasileiro de Mineração. Segundo o instituto, os americanos buscam firmar acordos para acessar minerais estratégicos, especialmente diante do risco de escassez global. O governo Lula, por sua vez, fez críticas e deixou claro que "ninguém põe a mão" nas riquezas brasileiras.

Os minerais de terras raras são usados, principalmente, na produção de ímãs permanentes, fundamentais para turbinas eólicas, veículos elétricos, aviões de caça e submarinos. Os preços são elevados: o quilo de térbio, por exemplo, pode ultrapassar R$ 5.400, contrastando com o ferro, que custa em média R$ 0,60 o quilo.

No Brasil, as reservas estão espalhadas por diversas regiões. Há indícios importantes na Bacia do Parnaíba (MA, PI e CE), em Minaçu (GO) — que é a única produção fora da Ásia em escala comercial —, além de registros no Amazonas, Minas Gerais e Bahia. Outra área estratégica é a Elevação do Rio Grande, uma formação submersa no Atlântico que o Brasil tenta incorporar oficialmente ao território nacional na ONU.

A crescente valorização dos minerais críticos e a corrida global por autonomia energética e tecnológica colocam o Brasil em uma posição estratégica. Além dos recursos naturais, o país tem vantagens como matriz energética limpa, estabilidade territorial e tradição mineradora, o que pode torná-lo um ator-chave nas negociações internacionais.

Fonte: G1