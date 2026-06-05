Investigação encontra 27 funcionários de cruzeiros ligados à pornografia infantil; alguns trabalhavam na Disney Cruise Line

Funcionários tiveram vistos cancelados e foram deportados após operação da imigração americana em oito navios de cruzeiro

Autoridades dos Estados Unidos deportaram 27 funcionários de navios de cruzeiro após uma investigação identificar envolvimento com pornografia infantil e material de exploração sexual de menores, informou a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).

Segundo o órgão, a operação ocorreu entre os dias 23 e 27 de abril, quando agentes federais embarcaram em oito navios de cruzeiro como parte de uma investigação contínua sobre exploração sexual infantil.

De acordo com a CBP, 27 dos 28 tripulantes entrevistados estavam envolvidos em atividades relacionadas ao recebimento, posse, transporte, distribuição ou visualização de material de abuso sexual infantil, conhecido pela sigla CSEM (Child Sexual Exploitation Material).

Os funcionários tiveram os vistos cancelados e foram deportados para seus países de origem.

Entre os investigados, 26 eram das Filipinas, um de Portugal e outro da Indonésia. As autoridades americanas afirmaram que os nomes dos envolvidos não serão divulgados.

A CBP não informou se os suspeitos poderão responder criminalmente nos Estados Unidos. O FBI encaminhou os questionamentos sobre possíveis acusações à própria agência de fronteira.

As autoridades também não revelaram o que motivou o início da operação.

Em nota, a Disney Cruise Line afirmou que colaborou integralmente com as investigações e destacou que mantém política de “tolerância zero” para esse tipo de comportamento.

“Embora a maioria desses indivíduos não trabalhasse para nossa companhia, aqueles que trabalhavam não fazem mais parte da empresa”, declarou a companhia.

A Holland America também confirmou que alguns de seus funcionários estavam envolvidos no caso. A empresa classificou as acusações como “profundamente perturbadoras” e informou que os tripulantes identificados foram demitidos.

Segundo a emissora NBC San Diego, pelo menos uma das ações da CBP aconteceu a bordo do navio Disney Magic, enquanto a embarcação estava atracada no porto de San Diego, na Califórnia.

A Polícia Portuária de San Diego informou que não participou da operação porque a legislação estadual da Califórnia proíbe envolvimento em ações de imigração, além de o terminal marítimo estar sob jurisdição federal da CBP.

Fonte: NBC