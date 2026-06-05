Brasileira é investigada pelo FBI por suspeita de golpes milionários com joias de luxo nos EUA

Empresária paranaense teria desviado peças avaliadas em até R$ 100 milhões; joias acabaram em casas de penhor na Flórida

A empresária brasileira Camila Briote, de família tradicional do Paraná e também cidadã americana, é alvo de investigações no Brasil e nos Estados Unidos por suspeita de aplicar golpes milionários envolvendo joias de luxo. Segundo autoridades e vítimas, o prejuízo pode chegar a R$ 100 milhões.

Camila, que antes frequentava colunas sociais e eventos de alto padrão — incluindo um casamento luxuoso na Espanha — agora é investigada por estelionato após denúncias de desvio de centenas de peças valiosas, como joias em ouro, diamantes e esmeraldas.

De acordo com os relatos reunidos pelas investigações, ela atuava como intermediária na venda de joias consignadas entre Brasil e Estados Unidos, principalmente na região sul da Flórida. O esquema consistia em conquistar a confiança de joalheiros e empresários, retirar as peças para revenda e, inicialmente, realizar pagamentos normalmente. Depois, segundo as vítimas, ela deixava de repassar o dinheiro ou simplesmente não devolvia os produtos.

“Ela me deve cerca de 1,2 milhão de dólares em joias, além de 400 mil dólares em vendas não repassadas”, afirmou uma das vítimas.

O advogado Arthur Migliari, que representa alguns dos empresários lesados, afirmou que a investigada utilizava carisma e boa aparência para conquistar credibilidade antes dos golpes.

“É o rosto bonitinho, uma pessoa falante, bem apresentável. Ela consegue a confiança das vítimas e depois vem a segunda parte, que é pegar as joias, o grand finale”, declarou.

Segundo a investigação, Camila se apresentava como representante de grandes joalherias e prometia altos lucros em negociações internacionais. Conforme ganhava confiança no mercado, os valores das operações aumentavam.

Mensagens, áudios e documentos anexados aos inquéritos mostram promessas de pagamento nunca cumpridas, além do envio de comprovantes falsos, cheques sem fundo e até vídeos mostrando dinheiro em espécie para convencer credores de que os pagamentos seriam feitos.

A maior parte das denúncias envolve negócios realizados em cidades como Miami, Boca Raton e Palm Beach, onde Camila possui residência. Com o crescimento das acusações, o caso passou a ser investigado pelo FBI.

Segundo relatórios da polícia federal americana, muitas das joias desaparecidas foram localizadas em casas de penhor na Flórida. Em diversos casos, as peças teriam sido entregues por valores muito abaixo do mercado apenas para obtenção rápida de dinheiro.

Um dos exemplos citados na investigação é o de um colar avaliado em cerca de US$ 120 mil que teria sido penhorado por apenas US$ 6 mil.

As autoridades também investigam se os recursos obtidos com as joias foram usados para sustentar um estilo de vida luxuoso exibido nas redes sociais.

Além das investigações nos Estados Unidos, Camila Briote responde no Brasil a outro inquérito por estelionato relacionado à venda de bolsas de luxo, com prejuízo estimado em mais de R$ 4 milhões.

A defesa da empresária afirma que as acusações não possuem respaldo jurídico e nega irregularidades em território brasileiro. O FBI e autoridades brasileiras não comentam detalhes das investigações em andamento.

Enquanto isso, vítimas seguem cobrando responsabilização e recuperação dos bens desviados.

Fonte: G1

