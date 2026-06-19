Italiano procurado pelo Brasil é preso na Flórida durante operação do ICE

Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) prenderam na Flórida um foragido internacional procurado pela Justiça brasileira. O suspeito foi identificado como o cidadão italiano Denny Marucci, alvo de uma operação realizada antes do amanhecer pela Força-Tarefa de Captura de Fugitivos da região de Tampa Bay.

Segundo as autoridades americanas, Marucci era procurado pelo Brasil e teria ingressado nos Estados Unidos por meio do programa de isenção de visto, supostamente omitindo informações sobre seu histórico criminal e uma condenação registrada em território brasileiro.

A operação foi conduzida após uma investigação que permitiu aos agentes localizar o paradeiro do suspeito. Imagens divulgadas pelo ICE mostram os momentos que antecederam a prisão e o processamento do foragido pelas autoridades migratórias.

Em comunicado, o órgão destacou a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade transnacional e na localização de pessoas procuradas por crimes em outros países.

Caso reacende debate sobre segurança migratória

A prisão ocorre em meio ao fortalecimento das ações de fiscalização migratória promovidas pelo governo americano, que tem enfatizado a identificação e remoção de estrangeiros acusados ou condenados por crimes graves.

Defensores das políticas migratórias da administração Trump afirmam que casos como o de Marucci demonstram a necessidade de controles mais rigorosos na entrada de estrangeiros e de ações direcionadas contra fugitivos internacionais.

O episódio também reacendeu discussões sobre os mecanismos de triagem de viajantes, a segurança nas fronteiras e a capacidade das autoridades de impedir que pessoas procuradas pela Justiça utilizem os Estados Unidos como refúgio.

Cooperação internacional

As equipes de Operações contra Fugitivos do ICE atuam regularmente em parceria com agências policiais americanas e autoridades estrangeiras para identificar e localizar indivíduos procurados por crimes cometidos fora dos Estados Unidos.

Segundo o órgão, as ações são voltadas principalmente para alvos considerados prioritários e que possam representar risco à segurança pública.

O caso de Denny Marucci agora seguirá os trâmites legais e migratórios previstos pela legislação americana, enquanto as autoridades dos Estados Unidos coordenam os próximos passos com os órgãos competentes do Brasil.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os crimes pelos quais o italiano é procurado nem sobre o processo que levou à emissão do pedido de captura internacional.

