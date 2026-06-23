Brasileiro pode pegar prisão perpétua após acusação de duplo homicídio em Fall River, nos EUA

Vitor Francisco Gomes responde por mortes de dois jovens e pode ser condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional em Massachusetts

O brasileiro Vitor Francisco Gomes, de 28 anos, pode enfrentar prisão perpétua após ser acusado de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em Fall River, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele é acusado de matar Pablo Henrique Rocha da Silva, de 20 anos, e Eduardo Cardoso da Silva, de 19 anos.

O crime ocorreu na noite de 10 de junho, na região da Aetna Street. Segundo a polícia, agentes foram acionados por volta das 20h50 após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram uma das vítimas caída na calçada, sem sinais vitais e com ferimentos graves no rosto. A segunda vítima foi localizada pouco depois, também morta, com um forcado de metal cravado na parte posterior da cabeça.

De acordo com documentos policiais e relatos de testemunhas, o episódio teria começado durante uma luta informal entre conhecidos, descrita como um combate improvisado. Durante o confronto, uma das vítimas teria derrubado o suspeito, o que teria desencadeado uma escalada de violência.

A promotoria afirma que, em meio à confusão, Vitor teria utilizado uma arma de fogo e efetuado disparos contra um veículo. Uma das vítimas teria tentado fugir, enquanto a outra teria sido agredida de forma extremamente violenta.

Após o crime, o suspeito foi localizado a cerca de um quarteirão da cena, com roupas manchadas de sangue e portando uma arma de fogo e munições em uma bolsa. Ele tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido pela polícia.

Vitor Francisco Gomes foi formalmente acusado de duas acusações de homicídio, além de porte ilegal de arma e posse de munição. Ele se declarou inocente em audiência no Tribunal Distrital de Fall River e teve a fiança negada. A próxima audiência está marcada para 14 de julho.

A defesa sustenta a tese de legítima defesa, alegando que o suspeito teria sido ameaçado pelas vítimas. Já a promotoria descreve o caso como extremamente violento e afirma que buscará a pena máxima.

Pela legislação de Massachusetts, homicídio em primeiro grau pode resultar em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já o homicídio em segundo grau também prevê prisão perpétua, mas com possibilidade de pedido de liberdade condicional após determinado período.

As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades locais e estaduais.

Até eventual condenação definitiva, o acusado é considerado inocente pela Justiça americana.