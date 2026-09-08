Novo medicamento reduz sintomas da DPOC em fumantes, mostram testes clínicos

Um novo medicamento desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca apresentou resultados promissores no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), especialmente entre fumantes atuais e pessoas que já deixaram de fumar.

Chamado tozorakimab, o medicamento reduziu significativamente a ocorrência de crises moderadas e graves da DPOC em dois estudos clínicos de fase avançada, quando comparado a um placebo.

Os resultados foram apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Pneumologia e devem ser publicados em uma revista científica revisada por pares.

Como funciona o tratamento

Nos estudos, pacientes que já utilizavam os tratamentos inalatórios tradicionais para controlar a DPOC receberam uma injeção de 300 miligramas de tozorakimab a cada quatro semanas ou placebo.

Entre ex-fumantes, a redução nas crises variou de 29% a 34%. Considerando fumantes atuais e ex-fumantes, a redução ficou entre 29% e 30%.

Segundo a AstraZeneca, o medicamento foi bem tolerado. Os principais efeitos observados foram reações no local da aplicação, sem registro de efeitos colaterais significativos nos estudos.

O tozorakimab é um anticorpo monoclonal que bloqueia a interleucina-33 (IL-33), uma proteína liberada por células danificadas que participa dos processos de inflamação associados à DPOC.

Medicamento ainda depende de aprovação

A DPOC reúne doenças pulmonares progressivas, principalmente enfisema e bronquite crônica. Cerca de 16 milhões de adultos nos Estados Unidos vivem com a condição, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

O tabagismo é a principal causa da DPOC nos EUA, embora até uma em cada quatro pessoas com a doença nunca tenha fumado.

A condição não tem cura atualmente. O tratamento inclui mudanças de estilo de vida, como parar de fumar, além de medicamentos e outras terapias.

O tozorakimab recebeu revisão prioritária da FDA, o que significa que a agência americana deverá acelerar a análise do medicamento para possível uso como tratamento de manutenção adicional em adultos com DPOC.

A AstraZeneca também está estudando o medicamento para outras doenças respiratórias, incluindo asma e doenças do trato respiratório inferior.

Fonte: CBS