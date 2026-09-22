Rick e Bruno Avelar morrem em queda de helicóptero

Empresário viveu anos na Flórida, fez de Orlando uma base para seus negócios e promoveu grandes encontros de brasileiros nos Estados Unidos. Rick também morava no país.

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, e o empresário Bruno Avelar morreram após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram localizados nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense, após cerca de um dia de buscas. Segundo as informações divulgadas depois da localização, cinco pessoas foram encontradas sem vida.

A aeronave havia perdido contato na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e da Força Aérea Brasileira participaram da operação. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

Bruno Avelar tinha forte ligação com Orlando

Para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, a morte de Bruno Avelar, de 41 anos, tem uma conexão particular. Antes de se tornar nacionalmente conhecido como empresário, palestrante e especialista em networking, Bruno passou uma parte importante de sua trajetória profissional como imigrante e empresário nos Estados Unidos, tendo Orlando como uma de suas principais bases.

Durante anos, ele viveu na região e comandou de Orlando negócios nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Em matérias publicadas em 2023, Bruno era apresentado como um imigrante com 18 anos de experiência internacional, que havia morado também em Portugal, Inglaterra e Espanha. Mais recentemente, seu próprio site informava que, depois de 19 anos como imigrante, ele havia passado a morar em São Paulo.

A ligação empresarial com a Flórida, no entanto, continuava formalmente ativa. Registros públicos do Florida Department of State mostram que a empresa Poder do Network LLC foi aberta no estado em abril de 2022, tem endereço principal em Orlando e lista Bruno Avelar como agente registrado e administrador. A companhia aparece como ativa, com relatório anual apresentado em maio de 2026.

A força do network começou a ganhar escala nos Estados Unidos

Foi também na Flórida que Bruno transformou seu discurso sobre relacionamentos profissionais em grandes eventos.

Em janeiro de 2022, uma edição de O Poder do Network, em Orlando, reuniu aproximadamente 1.400 participantes durante oito horas de programação. O evento também marcou o lançamento do livro Página 67 A verdade que ninguém te contou sobre ser um imigrante.

No ano seguinte, Orlando recebeu novamente o projeto. Uma edição realizada em janeiro de 2023 reuniu mais de 1.500 pessoas. Segundo a organização, somente em 2022 o evento havia passado por sete cidades americanas e alcançado mais de 10 mil empresários e empreendedores nos Estados Unidos.

A turnê passou ainda por cidades como Miami, Nova York, Boston, Dallas, Kansas City e Atlanta. A Flórida também recebeu uma edição em Pompano Beach, no sul do estado, em maio de 2022.

Bruno continuou promovendo encontros em Orlando nos anos seguintes. Em 2023, realizou na cidade uma mentoria de seis horas ao lado de Joel Jota e promoveu encontros com empresários e personalidades brasileiras. Em dezembro de 2024, já anunciava mais uma edição do Poder do Network em Orlando para janeiro do ano seguinte.

A capacidade de aproximar pessoas de diferentes áreas acabou se tornando sua própria marca. Ao longo dos anos, Bruno apareceu ao lado de empresários, artistas, atletas e influenciadores e criou conexões também com nomes como Neymar Jr. e sua família, participando de ações e leilões ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr.

Rick também tinha ligação com os Estados Unidos

Rick, de 59 anos, também mantinha uma relação atual com os Estados Unidos. O UOL informou que o cantor morava no país, enquanto sua esposa, Geralda Helena, era residente em Orlando.

A dupla Rick & Renner também mantinha atividade ligada ao público brasileiro nos Estados Unidos. Em 2025, havia sido contratada para participar do festival Arraiá na Roça Orlando, embora a apresentação tenha sido cancelada dias antes do evento em meio a uma divergência contratual.

Rick e Bruno eram próximos e apareceram juntos horas antes do voo em Santa Catarina. Em publicação feita por Rick na manhã de segunda-feira, os dois aparecem durante a viagem antes do embarque no helicóptero que posteriormente perdeu contato.

A morte dos dois encerra trajetórias muito diferentes, mas que acabaram se cruzando. Para muitos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, especialmente na Flórida, Bruno Avelar deixa uma lembrança diretamente associada àquilo que transformou em seu principal negócio: a força das conexões entre pessoas.