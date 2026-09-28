Cinco britânicos são presos perto de base aérea usada pelos EUA por suspeita de terrorismo

Cinco homens britânicos foram presos sob suspeita de preparar um ato terrorista perto da RAF Fairford, base da Força Aérea britânica utilizada por militares dos Estados Unidos, no sudoeste da Inglaterra.

A polícia foi acionada na madrugada de domingo após três veículos considerados suspeitos serem vistos seguindo em direção à base. Os cinco homens foram inicialmente detidos por possíveis violações da legislação sobre explosivos e, posteriormente, passaram a ser investigados por suspeita de preparação de um ato terrorista.

Todos são britânicos, têm entre 23 e 25 anos e residem na região de Londres. Eles permanecem sob custódia enquanto as autoridades investigam as circunstâncias, possíveis motivações e eventual conhecimento sobre a ação.

Como medida de precaução, cerca de 85 residências foram evacuadas. Equipes antibombas examinaram veículos na região e um robô especializado foi visto próximo a três vans estacionadas.

A possibilidade de uma ligação com o Irã também está sendo investigada pelas autoridades britânicas, mas não há, até o momento, conclusão de que o caso tenha sido patrocinado pelo governo iraniano. A Embaixada do Irã em Londres rejeitou as especulações e afirmou que qualquer tentativa de associar Teerã às prisões é infundada.

A RAF Fairford é uma das bases britânicas utilizadas pelos Estados Unidos. Após o início da guerra entre Israel, EUA e Irã, o governo britânico autorizou o uso da base por forças americanas em operações consideradas defensivas.

As autoridades britânicas e americanas reforçaram a segurança na instalação. A investigação continua, e as autoridades pediram que o público evite especulações enquanto os fatos são apurados.

Fonte: CBS

