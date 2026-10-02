EUA suspendem serviços consulares no Brasil por questões de segurança

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os consulados americanos no Brasil suspenderam os serviços consulares nesta sexta-feira, 2 de outubro, citando “questões de segurança”. A representação americana não informou qual foi o motivo específico da decisão nem quando os atendimentos serão retomados.

Além da Embaixada em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Em comunicado, a representação americana orientou cidadãos dos EUA que precisarem de assistência emergencial a não comparecerem às instalações diplomáticas durante o período de suspensão. A recomendação é entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.

Austrália também fecha representação

A Embaixada da Austrália em Brasília também anunciou que permanecerá fechada nesta sexta-feira por razões de segurança. O governo australiano citou o alerta emitido pelos Estados Unidos e recomendou que seus cidadãos evitem a Embaixada, os consulados e outras instalações diplomáticas americanas no Brasil.

A Austrália também mantém um alerta de “extrema cautela” para o Brasil devido à ameaça de crimes violentos.

O comunicado australiano destaca ainda a proximidade das eleições gerais brasileiras. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno em 25 de outubro. Segundo o governo australiano, podem ocorrer comícios, manifestações e aumento das medidas de segurança antes, durante e depois do processo eleitoral.

Para situações urgentes, cidadãos australianos foram orientados a procurar o Centro de Emergência Consular, em Canberra.



Vistos e atendimentos

Até o momento, não foi informado se a suspensão afetará a emissão de vistos para os Estados Unidos ou outros serviços consulares. A representação americana também não divulgou uma previsão para a retomada do atendimento.As duas embaixadas não apresentaram detalhes sobre uma eventual ameaça específica que tenha motivado o fechamento temporário.