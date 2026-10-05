Eleições brasileiras nos EUA: Flávio lidera na Flórida e em Boston; Lula aparece à frente em Chicago e Washington

Os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras mostram diferenças entre os principais pontos de votação nos Estados Unidos. Nas consultas ao TSE enviadas à Gazeta News na noite deste domingo, 4 de outubro, Flávio Bolsonaro aparece à frente em Miami, Orlando, Boston, Nova York e Los Angeles. Lula lidera em Chicago e Washington.

Na Flórida, o candidato do PL supera 74% dos votos válidos nas duas cidades consultadas. Já Nova York apresenta a disputa mais próxima entre os dois: Flávio tem 114 votos de vantagem sobre Lula.

Confira os números por região. Os percentuais correspondem aos votos válidos de cada localidade.

Sudeste dos EUA: Flórida e Washington

Cidade

CIDADE FLÁVIO BOLSONARO LULA MIAMI 74,18% · 8.914 votos 18,81% · 2.260 votos ORLANDO 78,72% · 6.981 votos 15,02% · 1.332 votos WASHINGTON 39,48% · 1.858 votos 51,40% · 2.419 votos

Orlando registra o maior percentual de Flávio entre as sete cidades desta reportagem. Em Washington, Lula aparece à frente, com vantagem de 561 votos.

CIDADE FLÁVIO BOLSONARO LULA BOSTON 69,77% · 11.228 votos 24,35% · 3.919 votos NOVA YORK 47,36% · 4.684 votos 46,20% · 4.570 votos

Boston concentra o maior número de votos para Flávio entre as localidades consultadas. Em Nova York, a diferença entre os dois candidatos é de apenas 1,16 ponto percentual.

Meio-Oeste

CIDADE FLÁVIO BOLSONARO LULA CHICAGO 35,37% · 953 votos 55,12% · 1.485 votos

Lula lidera em Chicago, com vantagem de 532 votos sobre o candidato do PL.

Oeste dos EUA

CIDADE FLÁVIO BOLSONARO LULA LOS ANGELES 65,91% · 582 votos 23,90% · 211 votos

Na consulta de Los Angeles, Flávio aparece à frente, com diferença de 371 votos.

Sobre os dados

Os números reproduzem as consultas ao portal do TSE enviadas à redação na noite de 4 de outubro. As imagens não mostram o percentual de seções totalizadas em cada cidade; por isso, os resultados devem ser tratados como o retrato da apuração naquele momento. A reportagem destaca os dois candidatos e não reúne todos os pontos de votação dos EUA.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.