Eleições brasileiras nos EUA: Flávio lidera na Flórida e em Boston; Lula aparece à frente em Chicago e Washington

Os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras mostram diferenças entre os principais pontos de votação nos Estados Unidos. Nas consultas ao TSE enviadas à Gazeta News na noite deste domingo, 4 de outubro, Flávio Bolsonaro aparece à frente em Miami, Orlando, Boston, Nova York e Los Angeles. Lula lidera em Chicago e Washington.
Na Flórida, o candidato do PL supera 74% dos votos válidos nas duas cidades consultadas. Já Nova York apresenta a disputa mais próxima entre os dois: Flávio tem 114 votos de vantagem sobre Lula.
Confira os números por região. Os percentuais correspondem aos votos válidos de cada localidade.
Sudeste dos EUA: Flórida e Washington
Cidade
|CIDADE
|FLÁVIO BOLSONARO
|LULA
|MIAMI
|74,18% · 8.914 votos
|18,81% · 2.260 votos
|ORLANDO
|78,72% · 6.981 votos
|15,02% · 1.332 votos
|WASHINGTON
|39,48% · 1.858 votos
|51,40% · 2.419 votos
Orlando registra o maior percentual de Flávio entre as sete cidades desta reportagem. Em Washington, Lula aparece à frente, com vantagem de 561 votos.
|CIDADE
|FLÁVIO BOLSONARO
|LULA
|BOSTON
|69,77% · 11.228 votos
|24,35% · 3.919 votos
|NOVA YORK
|47,36% · 4.684 votos
|46,20% · 4.570 votos
Boston concentra o maior número de votos para Flávio entre as localidades consultadas. Em Nova York, a diferença entre os dois candidatos é de apenas 1,16 ponto percentual.
Meio-Oeste
|CIDADE
|FLÁVIO BOLSONARO
|LULA
|CHICAGO
|35,37% · 953 votos
|55,12% · 1.485 votos
Lula lidera em Chicago, com vantagem de 532 votos sobre o candidato do PL.
Oeste dos EUA
|CIDADE
|FLÁVIO BOLSONARO
|LULA
|LOS ANGELES
|65,91% · 582 votos
|23,90% · 211 votos
Na consulta de Los Angeles, Flávio aparece à frente, com diferença de 371 votos.
Sobre os dados
Os números reproduzem as consultas ao portal do TSE enviadas à redação na noite de 4 de outubro. As imagens não mostram o percentual de seções totalizadas em cada cidade; por isso, os resultados devem ser tratados como o retrato da apuração naquele momento. A reportagem destaca os dois candidatos e não reúne todos os pontos de votação dos EUA.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.