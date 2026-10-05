Abstenção entre brasileiros nos EUA chega a 71,55%; na Califórnia, passa de 74%

Receio de operações do ICE pesa no primeiro turno. Nas principais cidades americanas, entre 66% e 75% dos eleitores não foram votar.

Os brasileiros nos Estados Unidos compareceram em menor número ao primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. A abstenção no país chegou a 71,55%, contra 63,36% em 2022, segundo levantamento da CNN Brasil com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os EUA têm o maior eleitorado brasileiro no exterior, com 265.437 eleitores aptos. Pela taxa de abstenção, a estimativa é de cerca de 75 mil comparecimentos e quase 190 mil ausências.



No exterior como um todo, com 1.351 seções totalizadas, o comparecimento foi de 341.766 eleitores (37,31%). Outros 574.345 (62,69%) deixaram de votar. O eleitorado brasileiro fora do país somava 918.876 pessoas, 32% a mais que em 2022.

Cidade a cidade.

Nas principais praças eleitorais americanas, a abstenção ficou entre 65,91% e 74,85%:



• São Francisco (Califórnia): 3.896 eleitores compareceram (25,15%), e 11.596 se abstiveram (74,85%), a maior taxa entre as cidades listadas.

• Los Angeles (Califórnia): 4.609 compareceram (25,24%), e 13.653 se abstiveram (74,76%).

• Nova York: 10.134 compareceram (26,02%), e 28.819 se abstiveram (73,98%).

• Houston (Texas): 4.500 compareceram (27,38%), e 11.938 se abstiveram (72,62%).

• Miami: 12.278 compareceram (30,65%), e 27.775 se abstiveram (69,35%).

• Boston: 16.390 compareceram (30,72%), e 36.968 se abstiveram (69,28%).

• Orlando: 8.994 compareceram (34,09%), e 17.392 se abstiveram (65,91%), a menor abstenção do grupo.



Na Califórnia, as duas cidades listadas tiveram abstenção de quase 75%. Somadas, as sete cidades reúnem cerca de 208,9 mil eleitores aptos, aproximadamente 79% do eleitorado brasileiro nos EUA. Foram 60.801 comparecimentos e 148.141 ausências, ou seja, 70,90% de abstenção (cálculo desta reportagem a partir dos dados acima). A maior taxa de abstenção do país foi registrada em Hartford, em Connecticut: 78,75%.



O medo do ICE. A queda no comparecimento nos EUA é associada ao receio de brasileiros em situação migratória irregular de encontrar agentes do ICE, a polícia de imigração americana. Antes do fim da votação, o cônsul-geral do Brasil em Nova York, Adalnio Ganem, já havia previsto à CNN Brasil que o temor poderia aumentar a abstenção.



Locais de votação

Para reduzir o receio, o Itamaraty, o TSE e a Embaixada do Brasil em Washington priorizaram locais fora dos prédios dos consulados, considerando estrutura, capacidade e facilidade de acesso. O Brasil montou 344 seções eleitorais nos EUA, e os 10 consulados do país receberam a eleição. Em Nova York, a votação foi transferida para uma escola no Queens. Em Miami, ocorreu no Miami Dade College, campus Kendall. Na Flórida Central, o local foi em Kissimmee, na região de Orlando.



Resultado

No total do exterior, Lula (PT) teve 47,57% dos votos válidos, e Flávio Bolsonaro (PL), 43,49%, segundo o TSE. Nos Estados Unidos, o cenário foi diferente:, Flávio liderou e compensou parte da vantagem que o petista abriu na Europa.

Segundo turno. 25 de outubro. O voto no exterior é obrigatório, e quem não votou deve justificar a ausência pelo aplicativo e-Título.