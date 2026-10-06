Apenas 13% dos brasileiros nos EUA estão registrados para votar

Apenas 12,8% dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos estão registrados para votar, segundo um cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Ministério das Relações Exteriores.

As estimativas mais recentes do Itamaraty, referentes a 2023, apontam que cerca de 2,075 milhões de brasileiros vivem nos EUA. Já o TSE registra aproximadamente 265 mil eleitores brasileiros no país.

O percentual, porém, não representa a proporção exata de brasileiros em idade eleitoral, já que os dados populacionais não estão separados por faixa etária. Ainda assim, fontes do governo consideram o número baixo e apontam, entre as possíveis razões, o receio de brasileiros em situação migratória irregular de manter contato com órgãos oficiais.

As maiores concentrações de eleitores registrados estão nas jurisdições consulares de Boston, com 53.409, Miami, com 40.108, Nova York, com 39.026, Orlando, com 26.414, e Los Angeles, com 18.311.

Segundo fontes ouvidas, parte da comunidade em situação irregular teme que o cadastro eleitoral possa gerar complicações com as autoridades de imigração americanas, o que acabaria afastando essas pessoas dos canais oficiais brasileiros.

Fonte: CNN