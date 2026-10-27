Reuters diz que Flávio Bolsonaro estaria a caminho dos EUA, apesar de ordem do STF

O senador Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos, segundo duas fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal (PF), após relatos de que o parlamentar teria cruzado a fronteira com a Argentina antes de seguir viagem.

Na segunda-feira (26), o jornal argentino Infobae informou que Flávio teria entrado na Argentina pela região de Puerto Iguazú, usando seu documento de identidade. De acordo com a publicação, ele seguiria para os Estados Unidos a bordo de um jato Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A.

Registros do serviço de monitoramento aéreo FlightRadar24 indicam que a aeronave saiu de Buenos Aires e chegou a Puerto Iguazú às 23h45, no horário de Brasília. Até o momento, porém, o avião não havia deixado a cidade, segundo os dados consultados. Não há confirmação de que Flávio tenha embarcado no jato ou utilizado outra aeronave para continuar a viagem.

Argentina diz não haver registro de entrada

Na manhã desta terça-feira (27), o controle migratório argentino informou que não encontrou registro de entrada de Flávio Bolsonaro no país.

A informação é compatível com dados da Polícia Federal divulgados pelo blog da jornalista Andréia Sadi. Segundo a corporação, também não há registro de passagem do senador por postos regulares de controle migratório brasileiros.

Senador não entregou passaporte

No domingo (25), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio entregasse seus passaportes. O prazo terminou às 11h desta terça-feira, mas, segundo as informações divulgadas, o senador não cumpriu a ordem.

A decisão foi tomada em uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz. O caso investigado envolveria empresas ligadas a Tomaz e empresas de apostas on-line, conhecidas como bets. Os dois confirmam que são amigos, mas negam sociedade entre si e qualquer irregularidade.

Flávio também é investigado pela Polícia Federal em outro inquérito, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção de Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até o momento, não há confirmação independente de que o senador tenha chegado aos Estados Unidos. A apuração sobre uma possível saída do país ocorre apesar da determinação judicial que o proibia de deixar o Brasil.

Fonte: G1

