PF prende passageiro com celulares importados ilegalmente no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na segunda-feira (26), um homem suspeito de importar ilegalmente aparelhos celulares no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

O passageiro desembarcava de um voo internacional vindo de Miami, nos Estados Unidos, quando foi abordado durante uma fiscalização.

Na inspeção, foram encontrados quatro aparelhos celulares em situação irregular em sua posse. Diante da ocorrência, policiais federais foram acionados e efetuaram a prisão em flagrante.

A Polícia Federal não divulgou, até o momento, mais detalhes sobre a identidade do suspeito ou os possíveis desdobramentos do caso.

Fonte: AEROIN