Ex-marido de galerista Brent Sikkema é condenado à prisão perpétua nos EUA por encomendar assassinato no Rio

Daniel Sikkema, ex-marido do galerista americano Brent Sikkema, foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por planejar e financiar o assassinato do marchand, morto a facadas em janeiro de 2024, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A sentença foi anunciada na quarta-feira (4) pelo Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York. Aos 56 anos, Daniel havia sido considerado culpado, em maio deste ano, por homicídio por encomenda, conspiração para cometer homicídio por encomenda e conspiração para cometer assassinato em outro país. Ele está preso em Nova York.

De acordo com a acusação, Daniel contratou o cubano Alejandro Triana Prevez para executar o crime em meio a um processo conturbado de divórcio. A investigação americana apontou que o ex-marido planejou e financiou o assassinato.

Segundo a Procuradoria dos Estados Unidos, os primeiros acertos entre Daniel e Prevez começaram em 2023. Para financiar o plano, Daniel teria feito 11 pagamentos ao executor e a uma pessoa com quem ele mantinha um relacionamento em Cuba.

A acusação também afirma que Daniel utilizou, sem o conhecimento deles, os nomes de amigos, funcionários e parentes para ocultar a origem das transferências.

Assassinato ocorreu em residência no Jardim Botânico

Brent Sikkema, de 75 anos, foi assassinado em sua casa, no Rio de Janeiro, em 14 de janeiro de 2024. Segundo a denúncia apresentada nos Estados Unidos, Prevez golpeou o galerista com 18 facadas.

A promotoria americana afirmou que, poucos minutos depois do crime, o executor fez várias ligações para Daniel por meio de um número secreto que os dois utilizavam para tratar do plano.

Ainda segundo a acusação, pouco depois do assassinato, Daniel enviou secretamente US$ 5 mil a Prevez e prometeu realizar outros pagamentos.

O cubano foi preso pela polícia brasileira quatro dias após o crime. Ele está detido no Complexo de Bangu e aguarda julgamento na Justiça brasileira, previsto para fevereiro de 2027.

Em depoimento citado anteriormente pelo g1, Prevez afirmou que recebeu US$ 9 mil para cometer o assassinato. Durante o julgamento nos Estados Unidos, a defesa de Daniel sustentou que os pagamentos eram referentes a serviços prestados pelo cubano.

Quem era Brent Sikkema

Brent Sikkema era um importante galerista de Nova York e fundador da Sikkema Jenkins, galeria conhecida por representar artistas como o brasileiro Vik Muniz e a americana Kara Walker. Ele costumava passar temporadas em uma residência que mantinha no Rio de Janeiro.

Antes do julgamento, a defesa de Daniel afirmava que ele era inocente. Após o veredicto de culpabilidade, a equipe jurídica não informou se apresentaria recurso contra a condenação.

Fonte: G1