Americano é preso em Florianópolis após trazer filha de 3 anos ilegalmente ao Brasil

Um cidadão americano foi preso neste sábado (7), na região da Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC), após trazer ilegalmente a filha de 3 anos para o Brasil.

Segundo a Polícia Federal, o homem era procurado pela Justiça dos Estados Unidos por retirar a criança da guarda materna sem autorização judicial.

A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional catarinense, onde aguardará o processo de extradição para os Estados Unidos.

A menina foi acolhida pelo Conselho Tutelar e permanecerá sob os cuidados do órgão até a conclusão dos procedimentos necessários para retornar à mãe, que também vive nos Estados Unidos.

A operação foi realizada pela Polícia Federal, em cooperação com autoridades americanas e com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Fonte: CNN