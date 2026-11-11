Ameaças de bomba levam à evacuação de escolas na Itália e mobilizam autoridades europeias

Escolas da Itália, Irlanda, Escócia e Irlanda do Norte receberam e-mails com ameaças de bomba nesta quarta-feira (11). Na Itália, pelo menos 300 instituições foram evacuadas por precaução. Segundo o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, a mensagem chegou a aproximadamente 6,3 mil escolas.

As autoridades italianas suspeitam que as ameaças sejam falsas. A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que não há perigo imediato e que a polícia e outros órgãos estão monitorando a situação.

Na Irlanda e na Irlanda do Norte, as escolas foram orientadas a permanecer abertas, já que a polícia não considerou as ameaças confiáveis. A polícia norte-irlandesa informou que o e-mail foi enviado de fora do Reino Unido e apresenta semelhanças com uma mensagem falsa recebida no mês passado.

E-mail menciona suposto grupo extremista

Segundo a agência Reuters, a mensagem enviada às escolas italianas foi assinada por um suposto líder chamado Mikhail Andropov, que se identificou como chefe do chamado “Vilaiato do Misoginistão”. O mesmo nome já havia sido associado a ameaças enviadas a veículos de imprensa na Irlanda e na Bulgária.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, afirmou que os episódios fazem parte de uma estratégia para espalhar medo e insegurança. As forças policiais investigam o caso.

Europa enfrenta sequência de ameaças híbridas

O episódio ocorre em meio à crescente preocupação europeia com possíveis ações de guerra híbrida, que incluem ataques cibernéticos, desinformação e ameaças à infraestrutura.

Nas últimas semanas, supermercados na França e em outros países europeus foram afetados por ataques a sistemas de refrigeração. Também foram registrados falsos alertas de bomba em voos comerciais e ameaças contra emissoras de televisão.

Autoridades de diferentes países investigam os episódios e levantam a possibilidade de uma campanha coordenada para provocar instabilidade no continente.

Fonte: G1