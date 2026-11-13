Saudita citado em relatório do FBI sobre o 11 de Setembro é alvo de operação contra fraude documental no Brasil

Um saudita mencionado em documentos desclassificados do FBI sobre os atentados de 11 de setembro de 2001 está entre os alvos de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra um esquema de falsificação de documentos brasileiros.

Fahad Abdullah Saleh Bakala é suspeito de integrar uma organização criminosa que utilizava certidões de nascimento fraudulentas para conseguir carteiras de identidade brasileiras para estrangeiros.

A Operação Livro E foi deflagrada nesta quinta-feira (12), com o cumprimento de 19 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A investigação também apura a participação de funcionários e ex-funcionários de um cartório do Distrito Federal.

Ligação mencionada em documentos do FBI

O nome de Bakala aparece em um relatório desclassificado do FBI que investiga informações relacionadas aos ataques de 11 de setembro. Segundo o documento, ele teria proximidade com os irmãos Ahmed e Hamza al-Ghamdi, dois dos sequestradores envolvidos nos atentados.

O relatório também atribui a Bakala a função de piloto de aeronaves que teriam transportado Osama bin Laden, então líder da Al-Qaeda, entre o Afeganistão e a Arábia Saudita.

As informações foram baseadas no relato de um informante do FBI. A menção no documento não representa condenação nem comprovação judicial de participação de Bakala nos atentados.

Como funcionava a fraude

Segundo a Polícia Civil, o grupo manipulava registros em cartórios, reutilizava certidões de nascimento canceladas e utilizava selos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para dar aparência de autenticidade aos documentos.

Os documentos eram usados para viabilizar a emissão de identidades brasileiras para estrangeiros, principalmente de origem no Oriente Médio e na Rússia.

Além de Bakala, outros 13 estrangeiros foram identificados na investigação como suspeitos ou possíveis beneficiários do esquema. A apuração também busca identificar intermediários brasileiros e pessoas com acesso aos sistemas de registro civil.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e alteração não autorizada de sistemas de informação. A polícia também apura uma possível ocorrência de corrupção de menores, após identificar uma identidade fraudulenta emitida em nome de uma pessoa menor de idade.

O nome da operação faz referência ao Livro E, utilizado pelos cartórios para registrar nascimentos, casamentos e óbitos de brasileiros ocorridos no exterior.

Fonte: Ultimo Segundo