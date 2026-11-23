O turista americano Maurice Nelson, morto a tiros na madrugada de sexta-feira (20), na Lapa, região central do Rio de Janeiro, havia anunciado semanas antes sua viagem à cidade nas redes sociais.

Em vídeos publicados na internet, Nelson demonstrava entusiasmo com o destino e pedia recomendações aos seguidores. Ele dizia que queria conhecer não apenas os pontos turísticos, mas também o cotidiano dos moradores e a forma como os cariocas recebiam os visitantes.

Um dia antes do assassinato, o americano esteve na Escadaria Selarón, um dos pontos turísticos da região.

O crime aconteceu por volta das 2h10, na Rua dos Inválidos. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens em uma motocicleta seguindo Nelson. Ao tentar fugir, o turista foi alcançado pelo passageiro, que desceu do veículo e efetuou os disparos. Em seguida, os suspeitos fugiram.

A principal hipótese inicial da polícia é de que a vítima tenha sido alvo de uma tentativa de assalto, mas outras motivações não foram descartadas.

Investigação e repercussão

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso, analisa imagens de segurança e ouve testemunhas para identificar os responsáveis.

O Consulado dos Estados Unidos no Rio confirmou a morte de um cidadão americano e informou que presta assistência à família.

A morte também gerou manifestações de pesar entre amigos e familiares nas redes sociais, que lamentaram a perda do viajante.

Fonte: G1