A Royal Caribbean realiza uma operação de busca e resgate por um passageiro que teria caído no mar durante um cruzeiro que partiu de Miami, no domingo (22).

O navio Allure of the Seas precisou retornar à área do desaparecimento e circulou pela região na manhã de terça-feira (24), na tentativa de localizar a pessoa.

Em entrevista à NBC6, uma passageira relatou que o clima a bordo ficou mais silencioso após o ocorrido, embora a tripulação tente manter a programação e o ânimo dos viajantes.

A companhia informou que iniciou imediatamente as buscas e está trabalhando em conjunto com as autoridades. Uma equipe de assistência também foi mobilizada para apoiar os familiares do passageiro.

O cruzeiro tem duração de sete dias e tinha retorno previsto para domingo. Devido à operação, a parada programada em St. Maarten, na quarta-feira, foi substituída por um dia em alto-mar. O restante do roteiro deverá ser mantido.