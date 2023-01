Hoje é Dia: 100 anos da Previdência Social e Boate Kiss são destaques

Morte do rapper paulista Mauro Mateus dos Santos, o Sabotage (20 anos)

Dia da Previdência Social - a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias

Nascimento do acadêmico e político paulista Fernando Haddad (60 anos)

Dia do Carteiro - a data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal

Dia da Bossa Nova