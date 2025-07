Para ministro do STF, Brasil vive capítulo de resistência democrática

Sem citar os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à atuação do STF no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o decano do STF afirmou - nas redes sociais - que o Brasil vive um momento histórico de defesa da democracia contra "forças que ameaçam".

Sabotagem

O ministro também disse que o STF enfrentou a sabotagem das plataformas que operam as redes sociais contra o debate democrático sobre regulação, uma tentativa de golpe de Estado e de assassinato de ministros.