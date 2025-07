Suprema humilhação, diz Bolsonaro sobre tornozeleira eletrônica

Em entrevista após a instalação de uma tornozeleira eletrônica, na Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra ele são uma suprema humilhação.

Bolsonaro desceu do carro para falar com jornalistas ao deixar o local, após ter o equipamento colocado.

, acrescentando ainda que sair do país é a coisa mais fácil que tem.

Ao impor as medidas, o ministro Alexandre de Moraes deu como uma das justificativas o risco de fuga do ex-presidente, que teve seu passaporte apreendido em fevereiro de 2024, em razão do avanço da ação penal sobre uma tentativa de golpe de Estado que teria sido liderada por ele.

A suspeita [de fuga] é um exagero, afirmou Bolsonaro. O inquérito do golpe é um inquérito político, nada de concreto existe ali, acrescentou.

O julgamento espero que seja técnico e não político, no mais nunca pensei em sair do Brasil , nunca pensei em ir para embaixada.



Ele não respondeu a respeito de um pen drive apreendido em um banheiro de sua casa: Não tenho conhecimento.

Pelas medidas impostas por Moraes, além da tornozeleira eletrônica,