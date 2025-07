Hoje é Dia: Voz do Brasil e direitos das mulheres negras são destaques

Tragédia na França com o voo Air France 4590 (25 anos)

Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora

Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Dia Nacional do Escritor - data instituída em 25 de julho de 1960, quando houve a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, iniciativa da União Brasileira de Escritores (UBE). À época, a UBE era presidida por Jorge Amado e João Peregrino Júnior, que propuseram a oficialização anual da data como celebração desses profissionais

Dia do Motorista

Dia dos Avós - dia festivo em louvor a Santa Ana e São Joaquim, venerados como pais de Maria e avós do Menino Jesus

Dia da Recepcionista

Dia do Jongo - data estadual oficializada no Rio de Janeiro. A manifestação é considerada pelo IPHAN, desde 2005, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Trata-se da herança cultural dos grupos bantos da África Meridional presente em diversos estados brasileiros

Criação da Universidade Federal do ABC (UFABC) (20 anos)

Nascimento do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (150 anos) - fundou a psicologia analítica e propôs o desenvolvimento dos conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins

Nascimento do economista paraibano Celso Furtado (105 anos)

Morte do instrumentista e compositor fluminense Dom Um Romão (20 anos) - ligado ao começo da Bossa Nova

Morte do violonista e compositor paulista Laurindo de Almeida (30 anos)

Morte da pintora pernambucana Tereza Costa Rêgo (5 anos) - sua pintura retrata o imaginário popular pernambucano, com um estilo em que o escritor Ariano Suassuna identificou marcas do Barroco e em que a própria artista confessa uma influência do espanhol Francisco Goya

Morte de Eva Perón (73 anos) - atriz que se tornou primeira-dama da Argentina e que, ao lado do marido, Juán Perón, fortaleceu as bases do movimento político conhecido como peronismo

