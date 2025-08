Comitiva de senadores diz que abriu diálogo com autoridades dos EUA

As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto, próxima sexta-feira.

Trad, que preside o colegiado e também a Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, disse que

Nós não temos como negociar porque a gente não é do Executivo, a gente é do Legislativo. O que fizemos foi abrir canais e caminhos para que essa relação pudesse ser azeitada e, com isso, facilitar na frente novas tratativas de diálogo, afirmou o senador durante entrevista coletiva em Washington, capital norte-americana.

A missão foi enviada com o objetivo de distensionar a relação com os Estados Unidos no âmbito parlamentar. Ontem (29), o grupo se reuniu com representantes da Embaixada do Brasil e com empresários.

Além de Trad, participam da missão os senadores Tereza Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Rogério Carvalho (PT-SE), Jaques Wagner (PT-BA), Carlos Viana (Podemos-MG), Fernando Farias (MDB-AL) e Esperidião Amin (PP-SC).

Nesta quarta-feira (30), está prevista uma reunião com representantes da Americas Society/Council of the Americas, entidade que reúne lideranças da sociedade civil e do setor empresarial com foco no fortalecimento das relações interamericanas. A expectativa é que seja divulgado um manifesto de entidades empresariais americanas em apoio a uma solução negociada.



>> Siga o canal da

no WhatsApp

O que é o Tarifaço?

No dia 9 de julho, Trump anunciou tarifas adicionais de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, a partir de 1º de agosto. O chefe da Casa Branca cita uma suposta relação injusta nas relações comerciais entre os dois países, apesar de o Brasil ter déficit comercial com os EUA há 17 anos.

Em carta que anuncia as medidas, o presidente norte-americano também cita entre suas motivações as restrições impostas pela Justiça brasileira às plataformas digitais norte-americanas e o processo por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do governo Trump.

As autoridades norte-americanas ainda abriram investigação contra o sistema brasileiro de pagamento Pix por considerarem possível prática desleal de mercado, o que prejudicaria as bandeiras de máquinas de crédito dos EUA Visa e MasterCard, além do Whatsapp Pay, da gigante da tecnologia Meta.